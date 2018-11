Appoggia la borsa in auto per caricare la spesa: un ladro apre la portiera e gliela ruba

Ha appoggiato per un attimo la sua borsa all'interno dell'auto ma quei momenti sono bastati ad un ladro per aprire la portiera di scatto, prendere la borsa e scappare a bordo di una seconda auto, con la quale era arrivato nel parcheggio qualche istante prima. E' stato un furto al fulmicotone quello messo a segno ieri da un uomo all'interno del parcheggio del Centro Torri: la vittima infatti ha appoggiato la borsa giusto il tempo di mettere la spesa appena fatta nel bagagliaio. Il ladro è riuscito poi a fuggire e a far perdere le proprie tracce. Il bottino è stato magro: all'interno della borsa c'era qualche decina di euro, oltre ai documenti della donna. I poliziotti delle Volanti sono giunti sul posto per un sopralluogo: le indagini sono in corso.