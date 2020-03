Apriva il bar per servire i caffè ai clienti e lo richiudeva subito: barista denunciata

Apriva e chiudeva il bar per permettere ai clienti di prendere il caffè o altro, nonostante i divieti disposti dal Decreto del Consiglio dei Ministri che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali, a Parma e su tutto il territorio nazionale. Una barista di Parma che, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Locale che l'hanno fermata, apriva - per pochi attimi - il suo bar e poi lo richiudeva subito dopo, è stata denunciata per aver violato le disposizioni dell'Autorità. Con questo stratagemma la barista era convinta di riuscire a sottrarsi ai controlli delle forze dell'ordine che, negli ultimi giorni, si sono intensificati a garanzia del rispetto delle norme imposte dal Governo per cercare di contenere il contagio da coronavirus.

