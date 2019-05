Giovane 23enne scompare da Fidenza

Una ragazza di 23 anni, Arianna Bertinelli, è scomparsa dalla sua abitazione di Fidenza. È uscita di casa verso le due della notte tra martedì 28 e mercoledì 29 maggio e non ha fatto più ritorno a casa. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri che stanno cercando la ragazza. Arianna è stata vista per l'ultima volta poche ore dopo la scomparsa mentre percorreva la via Emilia a piedi tra Fidenza ed Alseno. Secondo quanto riferito dai famigliari avrebbe manifestato la sua intenzione di raggiungere la città di Milano.