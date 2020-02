Arrestato e liberato torna a spacciare al parco Ducale: pusher 25enne di nuovo in manette

E' stato arrestato due volte in una ventina di giorni, per gli stessi reati e nello stesso punto, tra il parco Ducale e via Kennedy. Un pusher nigeriano, richiedente asilo, di 25 anni, fermato circa due settimane fa mentre stava cercando di spacciare una dose di marijuana ad un cliente parmigiano, è finito di nuovo in manette. Ieri in pieno giorno - era circa mezzogiorno - infatti il giovane spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato mentre spacciava una dose di 3 grammi di hashish ad una giovane ragazza parmigiana, poi segnalata in Prefettura come consumatrice di droga.

I carabinieri, che hanno potenziato il servizio di controllo all'interno dell'area verde anche con militari in abiti borghesi, hanno visto il 25enne mentre recuperava qualcosa da un cestino: era proprio l'hashish che ha poi ceduto alla ragazza, in cambio di una ventina di euro. Il giovane pusher, quando ha visto i carabinieri è scappato: poi ha cercato di colpire i militari con calci e pugni ma è stato bloccato ed ammanettato con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. All'interno del cestino - diventato ormai un deposito di droga - i carabinieri hanno trovato altri 80 grammi di hashish.

Dopo l'arresto di fine gennaio - sempre per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale - e dopo il processo per direttissima il pusher 25enne era stato rimesso in libertà: così era tornato a fare quello che faceva prima, nello stesso punto del parco Ducale, vicino all'ingresso da via Kennedy. Ma è stato arrestato di nuovo dai carabinieri ed oggi, sabato 15 febbraio, verrà di nuovo processato.