Arrestato il pusher del Pablo: cocaina, eroina e 1000 euro nella Bibbia

Non gli è bastato l’arresto. Ci è ricascato il nigeriano di 28 anni domiciliato in via Vincenzi. La sua zona di spaccio, a ridosso dell’Oltretorrente, era quella di piazzale Pablo, quartiere pop simbolo della Parma multiculturale. Il pusher del Pablo non è nuovo ai carabinieri di Parma. Il primo luglio era stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Al controllo degli uomini in divisa aveva reagito con violenza rifiutandosi di farsi controllare. Dopo qualche difficoltà, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Droga addosso, altra droga a casa: c’erano 16 grammi di cocaina e qualche grammo di eroina. Tutta pronta per essere spacciata.

In quell’occasione aveva patteggiato un anno di reclusione ma il giudice aveva scelto di lasciarlo libero. E qualche giorno fa è stato sorpreso a spacciare 3 grammi di eroina in cambio di 50 euro per un cliente parmigiano. Anche questa volta ha reagito male: alla richiesta di controlli da parte dei carabinieri, il pusher nigeriano ha rifilato spinte e gomitate ai militari. Uno di questi ha riportato contusioni non gravi. In tasca aveva 435 presumibile provento dell’attività di spaccio, mentre a casa ne conservava 1000 nascosti nella Bibbia. Il processo è stato rinviato, ma per il nigeriano è scattato il divieto di dimora in città e provincia.