Blitz antimafia della Dia, 32 arresti: 33enne fermato a Parma

Alle prime luci dell'alba di lunedì 4 marzo è scattata l'operazione Kerkent, coordinata dalla Dia di Palermo, con l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio. Parma è l'unica città del Nord coinvolta nel maxi blitz: nella nostra città i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato Francesco Vetrano.

La DIA ha eseguito, ad Agrigento, a Palermo, a Trapani, a Catania, a Ragusa, a Vibo Valentia e a Parma, un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 32 persone ritenute responsabili, tra l’altro, di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato, danneggiamento mediante incendio. All’operazione partecipano anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento che, nell’ambito del medesimo provvedimento, hanno eseguito ulteriori 2 ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di concorso in sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso.

La ricostruzione degli inquirenti

"L’operazione Kerkent -si legge in una nota della Dia - avviata nel maggio del 2015 e coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo (Procuratore Francesco Lo Voi, Procuratore Aggiunto Paolo Guido e Sostituti Alessia Sinatra e Claudio Camilleri), ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere con base operativa ad Agrigento e ramificazioni nel palermitano ed in Calabria, capeggiata da Massimino Antonio, considerato reggente della famiglia mafiosa di Agrigento-Villaseta. Le indagini sono state avvalorate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Quaranta Giuseppe da Favara (AG). Tra gli arrestati c’è anche Puntorno Andrea, referente di una delle principali piazze di smercio della droga nella città di Agrigento. In passato membro di un’organizzazione criminale con base a Torino, destinatario di misure cautelari per reati connessi al commercio illegale di sostanze stupefacenti e già indicato quale capo del tifo organizzato della Juventus, gruppo ultras “Bravi ragazzi”, nell’autunno 2018 ha rilasciato un’intervista al programma televisivo Report, ammettendo anche l’attività di bagarinaggio. Più in generale, le attività investigative hanno messo in risalto la figura criminale di Massimino Antonio (arrestato nel 1999 e nel 2005 nell’ambito delle operazioni Akragas

e San Calogero), che, una volta scarcerato, aveva ripreso a svolgere la medesima attività criminale, assurgendo ai vertici della famiglia mafiosa di Agrigento/Villaseta per diretta investitura dal boss agrigentino Cesare Lombardozzi (deceduto).

Massimino, in tale veste, ha più volte partecipato ad incontri riservati con membri di altre famiglie mafiose, perseguendo un accurato controllo del territorio da esercitare illecitamente, non solo attraverso forme di interferenza nello svolgimento delle attività produttive, ma anche autorizzando la commissione di delitti e facendo leva sulla capacità di intimidazione che gli derivava dal ruolo apicale all’interno del sodalizio mafioso. Particolarmente rilevante si è rivelata anche la sua capacità di mediazione per dirimere le controversie tra privati spintasi, in una circostanza, a intervenire per comporre un forte dissidio, nell’ambito del quale una delle parti gli aveva chiesto l’autorizzazione a commettere un omicidio per un torto subìto.

Nel corso delle indagini sono stati raccolti anche elementi su tentativi di estorsione patiti da un imprenditore edile agrigentino. Per tali fatti, nel novembre 2016, la Sezione Operativa DIA di Agrigento sottopose a fermo, disposto dalla Procura Distrettuale di Palermo, Massimino Antonio e Militello Liborio, quest’ultimo condannato, nel 2018, a 4 anni di reclusione per tentata estorsione. Massimino Antonio, sin dalla scarcerazione, avvenuta nel gennaio 2015, approfittando del suo carisma, si è premurato di organizzare sia gli aspetti operativi che quelli logistici di un’intensa attività di traffico di stupefacenti, attraverso uno strutturato gruppo criminale armato, dedito al narcotraffico, composto, fra gli altri, da MESSINA Valentino, fratello del noto Gerlandino, considerato ex vice capo provinciale di cosa nostra per la provincia di Agrigento.

Le attività investigative hanno svelato, inoltre, la disponibilità in capo al gruppo, di armi da fuoco detenute all’interno di diverse abitazioni di Agrigento. Ha avuto pieno riscontro, inoltre, l’iniziale ipotesi investigativa secondo la quale i locali adibiti ad un autolavaggio in uso al suo luogotenente, Messina Giuseppe, fossero divenuti base operativa per il gruppo criminale, sede logistica per lo smistamento dello stupefacente, luogo di incontro e di riunioni tra gli appartenenti all’organizzazione, il cui assiduo monitoraggio ha consentito di definirne dinamiche e dimensioni.

Dalle indagini è emerso che l’approvvigionamento di sostanza stupefacente è avvenuto con abitualità e da diversificati canali, quali quello: calabrese, della ‘ndrina Accorinti, per il tramite di un broker agrigentino; palermitano, espressione della cosca “della Noce”; di Palma di Montechiaro, ascrivibile ad un gruppo di matrice Stiddara. In linea generale, si tratta di soggetti in possesso di rilevante know how, da anni nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni. Il traffico e lo spaccio hanno, in ogni caso, riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina.

I Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Agrigento hanno contestualmente arrestato due persone, Miccichè Gabriele, 28enne, e Ganci Salvatore, 45enne, per sequestro di persona e violenza sessuale, aggravati dal metodo mafioso. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi di prova in ordine ad un sequestro di persona ordinato da Massimino nei confronti di un 38enne agrigentino, responsabile di una truffa ai danni di Ganci, commerciante d’auto. La vittima, attirata con l’inganno presso un magazzino, una volta al cospetto dei sequestratori armati, veniva minacciata di morte e indotta a restituire la vettura acquistata qualche giorno prima, utilizzando un assegno scoperto. Nella circostanza, la convivente 34enne della vittima, intimidita dalle armi tenute in bella mostra, sarebbe stata oggetto, contro la sua volontà, a vari e ripetuti palpeggiamenti nelle parti intime da parte di Massimino Antonio. La bontà dell’attività investigativa e le tesi avanzate sono state suffragate, oltre che da numerose intercettazioni autoaccusatorie degli indagati, dalle chiamate in correità, ma anche dalle attività delle forze di polizia territoriali, inerenti al sequestro di significative quantità di sostanze stupefacenti, di armi da sparo ed ulteriori fonti di prova.

Le indagini hanno evidenziato un contesto desolante di violenza e forza intimidatrice, nel quale le attività illecite si sono espresse con una forma di rozza pressione militare sul territorio, esercitata da criminali senza scrupoli con arroganza, tracotanza, spregiudicatezza. L’operazione Kerkent, oltre ad indebolire la struttura di cosa nostra agrigentina, recide i canali di finanziamento derivanti dal traffico di droga e sottrae dal territorio pericolosi criminali. Le investigazioni si sono avvalse, altresì, di Europol, per stabilire possibili proiezioni all’estero dei traffici illeciti degli arrestati".

