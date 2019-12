La polizia ha arrestato l'ergastolano evaso dal carcere

La polizia di Stato ha rintracciato ed arrestato Enzo Berni, il detenuto ergastolano evaso dal carcere di Parma il 17 dicembre, approfittando del regime di semilibertà. Gli agenti, al termine di alcuni accertamenti ed indagini, sono risaliti al luogo in cui si nascondeva e lo hanno arrestato, riportandolo in via Burla.

Enzo Berni è in carcere con l'accusa di omicidio. La notte del 23 dicembre del 1997, a Cesena, venne infatti ucciso il diciassettenne Tomas Salaroli per un regolamento di conti. Il giovane venne fatto inginocchiare e qualcuno gli sparò in testa. Berni fu riconosciuto come il mandante dell'omicidio ma non sparò.

Grazie al regime di semilibertà era uscito per lavorare come faceva da tempo ma non aveva più fatto ritorno nel carcere di via Burla. La sua fuga ora è stata fermata dalla polizia.

Aggiornamenti a breve