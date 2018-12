Arresto per spaccio di droga e armi: il Questore chiude la caffetteria Maria Luigia a Colorno

Il Questore ha sospeso la licenza alla caffetteria Maria Luigia, in piazza Garibaldi a Colorno, per quindici giorni, dopo la notizia dell'inchiesta dei carabinieri di Castelnovo nè Monti che ha portato all'arresto di una persona, legata al pubblico esercizio, per possesso di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

Il provvedimento del Questore, che ha come finalità la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stato adottato a seguito di una operazione di polizia giudiziaria compiuta, nel corso della settimana scorsa, dai militari del Comando Provinciale di Reggio Emilia che ha portato all’arresto di un soggetto legato al pubblico esercizio per i reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. "Posta la evidente pericolosità sociale della caffetteria, diventata luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e di frequentazione di persone gravitanti in ambiente criminogeno, il Questore di Parma, con tale provvedimento, ha così inibito la prosecuzione di una situazione di pericolosità sociale al fine di prevenire il reiterarsi di condotte criminali".