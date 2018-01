Blitz antidroga, in manette un 27enne e un 31enne: sequestrati 50 grammi di droga nascosti nel parco Falcone

Nel corso della giornata di ieri, 30 gennaio, i carabinieri di Parma hanno effettuato numerosi controlli antidroga nelle zone più 'calde' della città: tra la stazione ferroviaria, il parco Falcone Borsellino, viale Toschi, via dei Mille. Nel corso dei controlli i militari hanno arrestato due persone: un 27enne è stato sorpreso alle ore 16 in via Don Minzoni, nel cuore del quartiere Oltretorrente. Il giovane aveva 65 grammi di marijuana nascosti nelle mutande, già suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio in strada. Per questo motivo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio ed ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima: il ragazzo era a piedi ed è stato fermato dai carabinieri. La seconda persona arrestata è un 31enne con ben 6 alias che è stato sorpreso mentre cedeva 3 grammi di hashish ad un imprenditore agricolo di 32 anni in viale Toschi: dopo la perquisizione i militari hanno trovato addosso di lui altri 9 grammi di hashish: sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio. Anche lui si trova nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Sono stati denunciati anche un 22enne, sorpreso in viale dei Mille in bicicletta con 2.5 grammi di marijuana e un 25enne fermato in via Calatafimi con 3,5 grammi di marijuana e mezzo grammo di cocaina, nascosto in bocca. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 28 grammi di marijuana e 21 di hashish, abbandonati e nascosti all'interno del parco Falcone Borsellino. Sono state anche segnalate sei persone come assuntori di sostanze stupefacenti.