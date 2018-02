Pusher senzatetto viveva nell'ex discoteca via Po: 26enne in manette

Lo hanno arrestato mentre si trovava all'interno dell'ex discoteca Pala Pifferi di via Po, da anni un luogo abbandonato e dove tanti senzatetto trovano rifugio per la notte. I carabinieri. che si sono portati sul posto, hanno fermato ed identificato un giovane 26enne: i militari hanno verificato che si trattasse proprio di lui. L'uomo, su cui gravava il divieto di dimora nel Comune di Parma, era stato arrestato nell'agosto del 2017 per spaccio: i militari avevano verificato lo scambio, fino all'aprile del 2017, di 640 dosi di cocaina, per un guadagno di 36mila euro: il 26enne era stato arrestato insieme ad altri spacciatori ed era stato condannato a 4 anni. Su di lui, attualmente, pendeva solo il divieto di dimora nel comune di Parma, che non ha rispettato. I militari lo hanno arrestato perchè, dopo la perquisizione personale, gli hanno trovato addosso sei dosi di cocaina.