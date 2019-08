Assalito dalle vespe: postino in ospedale

È stato assalito da un sciame di vespe mentre stava lavorando ed è stato poi trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Brutta disavventura per il postino di Berceto che, nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, mentre stava portando la posta durante il suo orario di lavoro ha incontrato uno sciame di vespe ed è stato punto in varie parti del corpo. L'allarme è scattato in pochi minuti e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 mentre l'elisoccorso si è alzato in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma.