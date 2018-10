Assalto a Intesa Sanpaolo: sradicano le telecamere e tentano di far saltare il bancomat

Una banda di rapinatori ha tentato di far saltare con l'esplosivo il bancomat di Banca Intesa Sanpaolo a Baganzola: i malviventi però non hanno portato a termine il loro piano perché si sono accorti della presenza di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. I banditi sono scappati senza portare a termine il colpo.

Dopo essere arrivati sul posto i malviventi, come prima cosa, hanno letteralmente sradicato le telecamere per evitare di essere ripresi. Dopodiché hanno fatto alcuni buchi nella struttura ed hanno inserito l'esplosivo. Le loro azioni si sono interrotte alla vista di alcuni passanti: i ladri sono scappati. Il direttore della banca si è accorto del tentativo di assalto solo la mattina del 5 ottobre: gli uomini della polizia Scientifica hanno lavorato alla ricerca di dettagli utili alle indagini, che sono in corso per l'identificazione dei responsabili.

