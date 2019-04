Assalto al negozio Ascot, sfondano la vetrina con un'auto: bottino di decine di migliaia di euro

Hanno assaltato il negozio di abbigliamento Ascot in via Romagnosi a Salsomaggiore Terme, utilizzando un'auto e una spranga di ferro per sfondare la vetrina e rubare i vestiti firmati che si trovavano all'interno degli espositori. Spaccata nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile in pieno centro: i banditi, probabilmente professionisti, hanno agito poco dopo le 2.30 di notte. L'allarme è suonato ma quando i carabinieri sono arrivati sul posto i ladri se ne erano già andati, facendo perdere le proprie tracce. E' il terzo colpo che il negozio gestito da Paolo Cosenza subisce in poco più di due anni. Secondo le prime informazioni il valore dei capi rubati sarebbe di qualche decina di migliaia di euro. Le indagini sono in corso per arrivare all'identificazione degli autori della spaccata.