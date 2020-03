Assalto all'Asl di via Verona, banditi danneggiano la cassa automatica del ticket: poi scappano

Un assalto in piena regola, avvenuto nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo all'interno della sede Asl di via Verona a Parma. Erano da poco passate le quattro e mezza quando alcuni banditi hanno forzato il cancello d'ingresso e sono riusciti ad introdursi all'interno dell'edificio. Appena entrati si sono diretti alla cassa automatica per il pagamento del ticket e l'hanno danneggiata, riuscendo a rubare qualche migliaia di euro.

Al momento dell'intrusione è suonato l'allarme e sul posto sono arrivati gli operatori dell'Ivri e i carabinieri della stazione di Parma, che sono riusciti a mettere in fuga i malviventi. Mentre scappavano i banditi hanno abbandonato il bottino di qualche migliaia di euro e gli arnesi da scasso, utilizzati poco prima per forzare il cancello.

Gallery