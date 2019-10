Assalto alla farmacia Baganza: banditi sfondano la vetrina e rubano la cassaforte

Alcuni banditi hanno preso di mira la farmacia Baganza di via Baganza, nel quartiere Montanara. Erano da poco passate le due dell'altra notte quando, probabilmente utilizzando alcune pietre, i malviventi hanno sfondato la vetrina del locale, sono entrati e si sono impossessati della cassa. L'assalto sarebbe avvenuto in pochi minuti: era notte inoltrata quando l'allarme è scattato, in conseguenza dello sfondamento della vetrata.

I banditi che, secondo le prime informazioni erano tre, hanno agito a colpo sicuro: dopo essere entrati nell'edificio hanno preso la cassa e sono scappati. Nel frattempo sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti: i ladri erano già scappati nel Baganza. Gli agenti hanno cercato di seguirli ma i banditi sono fuggiti grazie all'auto di un complice e si sono dileguati nella notte. Le immagini delle telecamere potranno essere utili per identificare i malviventi, così come le eventuali tracce lasciate sul luogo dell'assalto.