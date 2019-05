Assalto alla farmacia Costa: forzano la porta sul retro e rubano i soldi della cassa

Sono entrati dalla porta sul retro, dopo averla forzata, ed hanno rubato il denaro contante che era contenuto all'interno della cassa. Alcuni malviventi, che non sono ancora stati identificati, hanno effettuato una rapina ai danni della farmacia Costa di via Emilia Est, nei pressi dell'Arco di San Lazzaro. Il furto è avvenuto nella notte tra il 6 ed il 7 maggio: i poliziotti delle Volanti si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo. Le indagini sono in corso per identificate i responsabili.