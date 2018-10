Assalto alla scuola media di Felino: rubati 49 computer

Un furto messo a segno probabilmente nella notte tra sabato e domenica che ha preso di mira un'istituto scolastico ed alcuni strumenti utilizzati dai ragazzi disabili per l'apprendimento. Una banda di ladri ha agito approfittando del buio: il colpo ha fruttato ben 35 mila euro, il valore dei 49 computer sottratti dall'interno della scuola. Dodici computer erano quelli 'all in one' destinati ai disabili mentre altri 25 sono stati rubati dal laboratorio multimediale. Secondo le prime informazioni i ladri non avrebbero nemmeno scassinato il portone per entrare: hanno preso i pc direttamente dagli scatoloni e se li sono portati via. La denuncia di furto è stata presentata ai carabinieri di Sala Baganza.