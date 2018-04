Assalto alle agenzie di assicurazioni: ladri in piazzale Santa Croce e in via Farini

Una banda di ladri, probabilmente la stessa, ha messo a segno due furti in due luoghi particolari: le agenzie di assicurazione Generali in via Farini, vicinissma a piazza Garibaldi, e l'agenzia 'Vittoria Assicurazioni' di piazzale Santa Croce. Gli assalti sono avvenuti nella notte: in via Farini i ladri si sono arrampicati lungo le tubature del gas ed hanno forzato la porta laterale dell'agenzia di assicurazioni ma non sono riusciti ad entrare. Così hanno pensato di rubare poco più di 100 euro in uno studiio di commercialisti che si trova al piano più alto. In piazzale Santa Croce invece la banda è entrata in azione dopo il primo colpo: anche in questo caso il denaro rubato è stato di circa 100 euro. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo e stanno indagando per cercare di identificare le persone che hanno commesso i furti.