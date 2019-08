Assalto alle Poste di Fornovo: banditi fanno saltare il bancomat con l'esplosivo e prendono a mazzate l'ingresso

Hanno preso di mira l'ufficio postale di Fornovo, sono riusciti a far saltare il bancomat utilizzando l'esplosivo e a prendere a mazzate l'ingresso, entrando all'interno dell'edificio. E' stato un vero e proprio assalto quello messo in atto da una banda criminale nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto all'interno delle Poste di Fornovo. I banditi sono scappati con qualche migliaio di euro di bottino: ora i carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato un sopralluogo nel corso della notte, sono sulle loro tracce. E' scattata infatti una caccia all'uomo per individuare i responsabili dell'assalto.