Assalto alle Poste di via Castagnola, i banditi fanno saltare il bancomat: bottino di migliaia di euro

Hanno fatto saltare il bancomat dell'ufficio postale di via Castagnola, nel quartiere Crocetta a Parma, poi hanno preso i soldi e sono scappati. I residenti del quartiere sono stati infatti svegliati da un forte boato, che ha allarmato tantissime persone: il forte botto è avvenuto all'una e mezza della notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio.

I banditi, dopo essersi avvicinati allo sportello lo avrebbero riempito di acetilene ed avrebbero poi atteso l'esplosione. Dopo pochissimo tempo e dopo aver preso il denaro - si parla di qualche migliaio di euro di bottino - sono scappati. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine: le indagini sono state avviate dopo un sopralluogo. E' possibile che le immagini del sistema di videosorveglianza forniscano qualche elemento in più sulla dinamica dell'assalto e sull'identità dei banditi che, per ora, sono ancora in fuga.