Assalto armato alle Poste: "Ho sentito uno sparo, poi ho visto tre persone scappare a piedi"

Nella mattinata di oggi, lunedì 3 dicembre, una banda di malviventi ha assaltato l'ufficio postale di Pontetaro, in via Ida Mari. Un gruppo di almeno tre persone armate si è impossessato di un ingente bottino, che deve ancora essere quantificato, dopo aver sparato alcuni colpi. La dinamica della rapina non è ancora chiara: dalle prime informazioni sembra che almeno tre persone si siano allontanate subito dopo il colpo. Polizia e carabinieri stanno cercando i rapinatori. La titolare del negozio a fianco all'ufficio postale ci ha spiegato cosa ha visto stamattina, poco dopo le 8.

"Erano da poco passate le 8, io ero all'interno del mio negozio e da qui non sono mai uscita. Ho sentito un colpo, poi ho visto tre persone scappare a piedi. Poco dopo sono arrivati polizia e carabinieri con diversi mezzi: solo in quel momento mi sono resa conto che c'era stata una rapina. Hanno aspettato che il negozio postale aprisse per fare un blitz; non so in quanti fossero, sicuramente almeno in tre. Poco prima delle 8 poi c'erano due uomini che si aggiravano in modo sospetto in zona: forse potevano essere i pali o qualcuno che faceva un sopralluogo, poco prima di colpire".