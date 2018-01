Paura in via Emilia Est: due banditi tentato di assaltare l'auto di una donna

Hanno tentato di aprire la portiera della sua auto mentre si stava recando al lavoro, dopo averla fermata con una scusa. Paura alle sette di domenica mattina in via Emilia Est, nella zona dell'Arco di San Lazzaro. Una donna di circa trent'anni che stava andando al lavoro ha subito un violento tentativo di rapina da parte di alcuni sconosciuti che le si sono messi davanti in strada, per cercare di bloccare il suo veicolo e cercare di rapinarla. Dopo gli episodi di via Zarotto e in tangenziale torna l'incubo degli assalti agli automobilisti in strada. Domenica mattina alle ore 7 e 15 non c'era quasi nessuno in giro e la donna si stava recendo al lavoro con la sua auto: giunta nei pressi dell'Arco di San Lazzaro ha visto un giovane in mezzo alla strada con un cartello in mano. Ha subito pensato ad una richiesta di aiuto ed ha arrestato la marcia del mezzo. All'improvviso è spuntato un altro giovane che ha cercato di aprire la portiera dell'auto ed ha tirato alcuni pugni contro la carrozzeria. La donna si è spaventata ma non ha perso la lucidità ed è riuscita ad accelerare, lasciando i due banditi sul posto. Fortunatamente avevo inserito il blocco delle portiere e quindi il giovane rapinatore non è riuscito ad aprirla. Per la conducente tanta paura ma nessun danno all'auto. I malviventi hanno probabilmente scelto l'orario ed il luogo in cui colpire, sperando in un bottino facile.