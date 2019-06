Assalto dei ladri alla scuola Lino Maupas di Vicofertile: bottino di 10 mila euro

Assalto notturno dei ladri vandali all'interno della scuola Lino Maupas di Vicofertile. Nella notte tra lunedì e martedi infatti alcuni sconosciuti si sono introdotti all'interno dell'Istituto scolastico ed hanno danneggiato gli arredi, oltre a rubare numerosi computer e tablet. La scuola è stata completamente devastata: sul posto sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno effettuato un sopralluogo, alla ricerca di dettagli utili per ricostruire l'episodio ed identificare i responsabili. Le dieci classi sono state 'visitate' dai ladri, che sono entrati anche all'interno dell'ufficio della vice preside. Ora si fa la conta dei danni: tra danneggiamenti e oggetti tecnologici rubati si parla di circa 10 mila euro. Un danno enorme per una scuola: le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.