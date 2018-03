"Ero terrorizzato: il bandito è entrato ed ha sparato, poi ha puntato il fucile al petto di mio padre"

Assalto con fucilata alla sala slot Wincity di San Prospero, all'interno del Centro commeciale 'La Vela'. Era mezzanotte e 45 e la sala era vuota: non c'era più nessun cliente e il titolare ha deciso di iniziare le operazioni di chiusura. Proprio in quel momento è entrato un bandito armato di fucile ed ha iniziato a sparare. Il figlio 19enne del titolare, presente al momento della rapina, era terorrizzato e ancora oggi, mentre ce lo racconta, porta i segni della paura che ha vissuto.

"E' successo a mezzanotte e 44 del 23 marzo. Il bandito è entrato e subito ha sparato ed ha preso la zona che vedi danneggiata vicino al soffitto. Ha sparato in alto, solo un colpo, poi si è portato verso il bancone, dove mio padre si era spostato per prendere qualcosa da bere, e lo ha minacciato puntandogli la canna del fucile al petto: io ho avuto molto paura. In quel momento ero terrorizzato e ancora oggi, se ci ripenso, rivivo la stessa situazione".

Il giovane, che si trovava in quel momento nella stanza sul retro dove è presente una cassaforte, che conteneva altri soldi oltre a quelli presenti nelle casse dei computer collegati alle slot, ad un certo punto si è chiuso dentro. "Ha minacciato mio padre e ha preteso la consegna dei soldi, si è spostato dall'altra parte del bancone e ha iniziato a guardare dentro le casse: ha preso tutti i soldi, circa 20 mila euro. Non ne aveva abbastanza ed ha cercato di entrare anche nella sala dove mi trovano io: avevo chuso la porta, mi ero barricato dentro. Ho sentito i colpi sulla porta e avevo paura che facessero del male a mio padre: così ho aperto e il bandito ha svuotato anche la cassaforte, dove c'erano altri soldi".

Dopo la rapina che, secondo la ricostruzione del giovane, è durata al massimo cinque minuti, il bandito si è allontanata a bordo di un'auto, guidata da un complice: "Poco dopo essere uscito è scappato verso l'auto e ha perso anche alcune banconote lungo la strada. Abbiamo chiamato la polizia, che è arrivata anche con la Scientifica: hanno lavorato all'interno del locale per cercare possibile tracce e impronte. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della sala slot".