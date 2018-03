Terrore a San Prospero: bandito incappucciato assalta a fucilate la sala slot

Terrore l'altra notte a San Prospero, all'interno del Centro commerciale 'La Vela': era da poco passata mezzanotte e mezza quando un bandito, incappucciato ed armato di fucile da caccia, ha fatto irruzione all'interno della sala slot Wincity per compiere una rapina: per convincere il titolare ed il figlio a consegnarli tutti i soldi ha imbracciato il fucile e ha sparato un colpo, che si è conficcato nella parte della sala. Una scena da film, che a Parma non si vedeva da tempo. Il rapinatore armato e incappucciato, con tanto di guanti neri, il fucile ed il colpo per intimidazione. In quel momento all'interno della sala slot c'erano solo il proprietario Giulio ed il figlio di 19 anni. Il rapinatore, che è arrivato sul posto a bordo di un'auto grigia guidata da un complice, non ha detto una parola: ha costretto i due a farsi consegnare i soldi che erano nelle casse dei computer collegati alle slot machine. Un particolare, questo, che potrebbe far pensare che il rapinatore conosceva bene quel luogo. La rapina è stata filmata dalle telecamere a circuito chiuso presenti all'interno della sala slot: ci sono anche alcune telecamere nel parcheggio, le cui immagini sono ora al vaglio delle autorità. Il proprietario, poco dopo la rapina, ha chiamato la polizia che è arrivata sul posto per effettuare un sopralluogo. Le indagini sono in corso per cercare di risalire all'identità del bandito, che ha sparato per portarsi via più di 20 mila euro: oltre al contenuto della casse infatti ha rubato anche il portafoglio del titolare. Poi è fuggito a bordo dell'auto guidata dal complice, sfrecciando lungo la via Emilia.