Assalto in un negozio, sfondano la vetrina con un tombino: bottino di abiti firmati

Hanno sfondato la vetrina con un tombino, preso poco prima in una via limitrofa, poi sono entrati ed hanno rubato i vestiti firmati, scegliendo i più costosi. Assalto nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 gennaio all'interno del negozio Loft di piazza Ferrari a Langhirano: una banda di ladri, non ancora identificata, ha messo a segno il colpo, approfittando del buio. Erano circa le 3 di notte quando i ladri, dopo aver preso il tombino in via XX Settembre, hanno distrutto la vetrina e fatto scattare l'allarme. L'assalto è avvenuto proprio di fronte al Comune. Dopo essere entrati hanno scelto i vestiti più costosi e sono scappati. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Langhirano, che hanno effettuato un soprallugo ed avviato le indagini per identificare i malviventi. Potrebbero essere utili le immagini delle telecamere di videosorveglienza della zona.