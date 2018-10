Assalto notturno al bar dell'Hotel San Marco: rubate sigarette e 'Gratta e Vinci'

Si sono introdotti dal retro del locale, dopo essersi ricavati un'apertura per poter entrare. Assalto notturno al bar dell'Hotel San Marco a Noceto: i malviventi hanno infatti preso di mira il locale, che si trova lungo la via Emilia: dopo essere entrati nei magazzini i banditi sono riusciti a rubare sigarette, 'Gratta e Vinci' e anche la cassa, che conteneva gli incassi della giornata di lavoro. L'episodio si è verificato nella notte tra il 2 ed il 3 ottobre: i carabinieri di Noceto e quelli di Salsomaggiore Terme stanno portando avanti le indagini per individuare i ladri.