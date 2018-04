Terrore all'ex Salamini: banditi assaltano la sala slot Macao a colpi di pistola

Due rapinatori hanno assaltato nella notte tra il 3 ed il 4 aprile la sala slot Macao di via Nuvolari, nell'area Ex-Salamini. I banditi, dopo essere entrati all'interno dell'edificio che ospita la sala scommesse hanno sparato un colpo in aria con la pistola come avvertimento: dopodichè, sempre impugnando le pistole, hanno minaccaito i dipendenti e si sono fatti consegnare il denaro. Secondo le prime informazioni il bottino dei banditi sarebbe di circa 6 mila euro. Un complice aspettava i due, che indossavano un cappellino per celare il viso, in auto con il motore acceso: dopo l'assalto sono fuggiti a bordo del mezzo e si sono allontanati velocemente. L'allarme è scattato verso l'una: sul posto i carabinieri e le Volanti della polizia che stanno effettuando le indagini per risalire ai responsabili della rapina. E' il secondo colpo alle sale slot con modalità simili e nella stessa zona della città: il 23 marzo un bandito aveva assaltato a colpi di fucile la sala slot Wincity di San Prospero. In quel caso il bottino dei rapinatori è stato di 20 mila euro.