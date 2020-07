Blitz contro gli assembramenti: chiuso un locale in via Emilio Lepido

I clienti non rispettavano le norme antiCovid -19 sul distanziamento sociale e all'interno si erano creati diversi assembramenti di persone. I poliziotti delle Volanti, durante una serie di controlli tra l'Oltretorrente e la zona del centro storico, hanno chiuso per cinque giorni un locale in via Emilio Lepido a Parma. Gli agenti hanno verificato infatti la presenza di maxi assembramenti nell'area interna ed esterna del locale. Il provvedimento è stato notificato durante alcune verifiche, effettuate dalle pattuglie della polizia di Stato coadiuvate da undici pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e quattro auto della polizia locale.

