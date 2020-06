Assembramenti, lavoratori in nero e carenze igienico sanitarie: blitz dei carabinieri in due locali di Salsomaggiore

I controlli delle forze dell'ordine contro gli assembramenti proseguono anche in provincia di Parma. Nel corso del fine settimana infatti i carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno effettuato numerose verifiche in prossimità dei locali pubblici, insieme ai militari di Pellegrino Parmense e coadiuvati dai Nas di Parma e dal nucleo dei carabinieri Ispettorato del lavoro. In due locali i titolari facevano lavorare due cittadini stranieri senza assunzione, completamente in nero.

Uno dei due non era in regola con il permesso di soggiorno. In uno dei due locali le condizioni igienico sanitarie erano carenti mentre in un altro locale i carabinieri hanno verificato il non rispetto della distanza previste dalle norme anti Covid-19. Nei confronti dei titolari dei due locali che utilizzavano lavoratori non in regola sono scattate pesanti sanzioni amministrative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery