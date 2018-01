Attestato di Civica Benemerenza alla famiglia Romani: la videointervista

Romani è un cognome che nel campo della ristorazione è diventato nel tempo un simbolo indiscusso di tradizione culinaria e di buona cucina parmigiana. Una vita tra cibo, fornelli e famiglia quella di Silvano e Ugo Romani portata avanti dal figlio Fabio. Assieme al fratello, silvano ha trasformato negli anni la sua bottega di alimentari in una vera e propria gastronomia dando vita a una catena di rivendite di prodotti tipici alimentari ducali, pensati per chi vuole fare la spesa e anche per coloro che vogliono sostare per un pasto veloce e degustare vini e salumi. L’attestati di Civica Benemerenza viene conferito alla Famiglia Romani per l’apporto determinante dato a favore della cultura del cibo intenso come strumento di condivisione e solidarietà. La generosità della famiglia Romani si è concretizzata nell’aiuto al prossimo e per i più deboli, come strumento di crescita e di valorizzazione di soggetti fragili e con disagio per promuovere lo sviluppo e la crescita in collaborazione con diverse istituzioni locali.