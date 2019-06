Attraversa i binari in bicicletta: ritardi e treni sospesi sulla linea Bologna-Milano

Un uomo, in sella alla sua bicicletta, ha attraversato i binari del treno nella mattinata di oggi, 11 giugno, mentre si trovava vicino a Pontenure, nel piacentino. Il macchinista di un treno che stava sopraggiungendo proprio in quel momento, erano le 7.20, ha dovuto azionare il freno di emergenza per bloccare il convoglio. Del ciclista che ha attraversato i binari nessuna traccia: sembra sia uscito incolume dall'incidente anche se si è sentito un urto. La circolazione dei treni sulla linea Milano-Bologna è stata rallentata e dalle 8.45 si è proseguito con un solo binario. Alcuni treni hanno subito ritardi fino ad un'ora mentre quattro treni sono stati cancellati. Il ciclista potrebbe essere denunciato per interruzione di pubblico servizio ma per ora non è stato individuato. Sul posto la Polfer per gli accertamenti del caso.

