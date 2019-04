Auto in fiamme in A1: code tra Parma il bivio per l'A15

Code lungo l'autostrada A1 in direzione Milano per l'incendio di un'auto che ha preso fuoco per cause in corso di accertamento. Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 aprile, verso le ore 18 infatti un veicolo in fiamme è stato segnalato lungo l'autostrada al chilometro 108 Nord. Sul posto sono attivati i Vigili del Fuoco con l'autobotte per spegnere l'incendio e riportare la situazione alla normalità. Anche una volante della Polizia ha raggiunto il luogo dell'incidente per un sopralluogo. I rallentamenti ed i disagi si sono verificati tra il casello di Parma e il bivio per l'A15 Parma ‐ La Spezia.