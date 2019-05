Tragedia sfiorata davanti all'Ospedale, auto elettrica in fiamme: due persone scendono appena in tempo

Emergenza nel primo pomeriggio di domenica 12 maggio a Parma, di fronte all'Ospedale Maggiore, verso le ore 14.30. Per cause in corso di accertamento un'auto elettrica ha preso fuoco mentre si trovava in strada nella zona dell'ospedale, in via Gramsci. Le fiamme hanno avvolto la vettura in pochi minuti: il fumo è visibile anche a distanza. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco di Parma che ha lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Due persone, che si trovavano all'interno del mezzo, sono riuscite a scendere poco prima che le fiamme avvolgessero l'auto elettrica.