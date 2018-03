Giallo a Colorno: auto incendiata nella notte in via Roma

Giallo a Colorno, in via Roma. Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 marzo un'auto, che si trovava parcheggiata in via Roma, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che, partiti dalla caserma di via Chiavari all'una e un quarto, sono giunti a sirene spiegate per cercare di riportare la situazione alla normalità. Gli operatori del 115 sono riusciti a spegnete l'incendio e le fiamme che avvolgevano il veicolo. E' ancora mistero sulle cause dell'incendio: per ora non è possibile affermare se si sia trattato di un incendio doloso o di un guasto. Sono in corso approfondimenti per cercare di ricostruire l'episodio e di risalire all'origine del rogo.