Automobilista minaccia con un coltello l'altro conducente per un parcheggio: denunciato 62enne

Un automobilista ha minacciato con un coltello il conducente di un'altra auto in via Pasini. Tutto per un parcheggio conteso: è successo nei giorni scorsi a Parma. L'episodio è stato raccontato dalla vittima delle minacce, un 42enne, che si è recato dai carabinieri a sporgere denuncia: le due auto stavano per parcheggiare in via Pasini ma il posto del parcheggio era conteso. Così, secondo la ricostruzione dellla vittima, il conducente dell'altra vettura è sceso e per essere più convincente lo ha minacciato con uno spadino e lo ha guardato male: a quel punto il 42enne, dopo aver memorizzato il numero di targa, ha lasciato il parcheggio all'altro conducente ma si è recato dai carabinieri. I militari, grazie alla targa, sono risaliti all'identità dell'automobilista - un medico 63enne in pensione - e lo hanno denunciato per minacce aggravate.