Automobilisti sorpresi a guidare ubriachi, 13 denunce: tassi alcolemici oltre 2.50

Sono state tredici le denunce in totale, fatte dai carabinieri, nei confronti di altrettanti automobilisti che sono stati sorpresi a guidare con un tasso alcolemico più alto di quello consentito dalla legge. Nel corso di alcuni controlli, effettuati dai carabinieri di Borgotaro in alcuni comuni della provincia, sono state fermate tre uomini, di 27, 40 e 25 anni che avevano un tasso alcolemico tra l'1 e il 2.10 grammi per litro. Per tutti e tre è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza. Altre dieci persone, tra cui una donna di 39 anni, sono state fermate dai carabinieri di Parma che hanno allestito posti di blocco con l'etilometro in via Emilia e in piazzale Santa Croce. Due di loro si sono rifiutati di sottoporsi al test ed hanno avuto la sanzione massima. Avevano tassi alcolemici tra l'1 e i 2.50 grammi per litro.