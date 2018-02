Autostrada in tilt per il divieto di transito ai mezzi pesanti: 5 chilometri di coda tra Fidenza e Parma

Cinque chilometri di coda tra Fidenza e il bivio per l'immissione in A15. E' questa la situazione che si è verificata a partire dalle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 26 febbraio sull'autostrada A1. La causa dei rallentamenti è la deviazione dei mezzi pesanti sull'autostrada A15 Parma-La Spezia: in A1 infatti è attivo il divieto di transito dei mezzi pesanti. Il provvedimento, adottato dalla Prefettura di Parma, è valido da ieri sera alle 22 fino alla fine dell'emergenza. I camion quindi non possono entrare in A1 in quel tratto e vengono deviati: questa situazione sta provocando disagi e rallentamenti,