Maltempo: autostrada A1 chiusa da Milano a Bologna

Maltempo, nevicate intense e gelicidio. Nella mattinata di oggi, venerdì 2 marzo, Autostrade per l'Italia ha deciso di chiudere l'autostrada A1 in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. Sono stati chiusi al traffico anche alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna: l'autostrade A1, A13, A14 ed il raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, in entrambe le direzioni di marcia. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso le aree interessate. In Emilia Romagna "il fenomeno perdurerà fino alla tarda mattinata di oggi sull'intera area".