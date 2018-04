Aveva 56 auto intestate, una Stylo era stata usata per un furto: prestanome 34enne multato per 30 mila euro

Erano arrivati a bordo di una Fiat Stylo Station Wagon ed avevano cercato di effettuare un furto presso un'azienda agricola di Mezzani ma era scappati senza bottino. L'episodio è avvenuto qualche mese fa: da quel momento i carabinieri di Parma, dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno iniziato le indagini che hanno condotto all'identificazione del proprietario della macchina, un giovane di 34 anni residente nel Comune di Bologna. L'uomo è stato interrogato dagli inquirenti ma non ha collaborato alle indagini: per questo motivo è stato denunciato per favoreggiamento. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di verificare che la stessa persona era intestataria di ben 56 auto, tutte circolanti. Evidentemente era un numero di auto ingiustificabile: a suo carico è stata emessa una sanzione di circa 30 mila euro per intestazione fittizia di auto. Le auto sono state tutte radiate dal Pubblico Registro Automobilistico: in questo modo quando le auto verranno fermate per un controllo saranno immediatamente requisite.