Aveva un foglio di via da Parma ma era in un locale: 24enne denunciato

Aveva un foglio di via da Parma ma era in un locale di strada dei Mercati: un 24enne è stato denunciato dai carabinieri di Parma nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre, durante alcuni controlli. Il giovane che, nonostante la giovane età, ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso davanti al locale. I militari hanno verificato che il giovane era destinatario di un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Parma del settembre 2015.