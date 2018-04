Azzannata da un pitbull e insultata dalla padrona perché porta il velo

Morsa per ben due volte da un pitbull e poi insultata dalla padrona del cane. Secondo una testimonianza rilasciata a Tv Parma infatti una donna, che si trovava a piedi nella zona dell'Arco di San Lazzaro, davanti ad una lavanderia, sarebbe stata morsa una prima volta da un pitbull che era stato lasciato libero dalla sia padrona. Dopo il morso la donna avrebbe chiesto alla proprietaria se il cane fosse vaccinato e come risposta avrebbe ricevuto degli insulti, riferiti in particolare al fatto di portare il velo. Il secondo morso sarebbe arrivato dopo un ulteriore richiesta di chiarimenti: la donna aggredita si è recata al Pronto Soccorso ed ha avuto 20 giorni di prognosi mentre la padrona del cane sarebbe scappata, anche se in un primo momento si era offerta di accompagnare la vittima in ospedale.