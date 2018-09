Azzurra Ammirati, una Comandante donna alla guida dei carabinieri di Parma

Una Comandante donna alla guida dei carabinieri di Parma. È Azzurra Ammirati, 33enne di origini campane, a prendere il posto del Maggiore Orlando.

"Uno dei miei primi interventi a Montecatini è stato su un femminicidio. La prima vera arma è quella che le donne denuncino, anche la più piccola delle violenze. È un fenomeno in crescita? Le donne non saranno mai da sole se denunceranno". Dopo essere entrata nell'esercito nel 2005 Azzurra ha vinto il concorso per entrare nei carabinieri e all'inizio ha svolto il ruolo di bersagliere. Ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile di Montecatini Terme ed ha assunto poi il comando della compagnia carabinieri di Ortisei. Nel marzo del 2017 ha addestrato 33 donne poliziotto irechene a Baghdag, insieme ad altre colleghe.