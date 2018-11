Baby gang aggredì un giovane con calci, schiaffi e un tirapugni in via Università: 19enne condannato

Un pestaggio in piena regola, senza un apparente motivo. Uno studente di Ingegneria dell'Università di Parma che la sera dell'8 novembre del 2014 si trovava in via dell'Università, in pieno centro, era stato picchiato con violenza da quattro giovani, componenti di una baby gang. Lo avevano avvicinato ed avevano sferrato contro di lui calci, pugni e anche alcuno colpi con un tirapugni: i ragazzi, poi identificati, erano due albanesi minorenni, un albanese di 19 anni e un italiano di 16 anni. Il 19enne, l'unico maggiorenne del gruppo all'epoca dei fatti, è stato condannato dal Tribunale ordinario ad un anno e sei mesi di reclusione per lesioni e minacce, con l'aggravante di aver compiuto il reato con minorenni: il 19enne dovrà anche pagare un risarcimento di 4 mila euro al giovane aggredito.