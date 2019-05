Baby gang al Parma Retail: fermato un 17enne che rubava nel negozio Terranova

Sono entrati in gruppo all'interno del negozio Terranova al Parma Retail ed hanno cercato di rubare diversi capi di abbigliamento, esposti all'interno dell'esercizio commerciale. Alcuni minorenni hanno preso d'assalto ieri il negozio: dopo essere entrati hanno riempito uno zainetto con alcuni vestiti, per un valore totale di 150 euro. All'uscita sono suonati i dispositivi di allarme: tutti i ragazzini sono riusciti a scappare, tranne uno che è stato fermato dall'addetto alla sicurezza. Il minorenne non ha opposto resistenza ed ha mostrato il contenuto dello zaino, che era schermato. I vestiti però avevano l'antitaccheggio: per questo la colonnina è suonata. Il giovane, identificato dai poliziotti delle Volanti, è un 17enne di origine napoletana che è stato denunciato per furto aggravato in concorso. Sono in corso indagini per identificare gli altri ragazzini che hanno tentato di effettuare il furto.