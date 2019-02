Baby gang all'assalto dell'Oviesse: denunciati tre minorenni

Sono entrati in gruppo all'interno dell'Oviesse al Panorama ed hanno cercato di portarsi via alcuni vestiti, una felpa ed alcune magliette per un valore totale di circa 50 euro. E' successo ieri pomeriggio a Parma: i ragazzi, stranieri ed italiani, sono stati osservati attentamente dall'addetto alla sicurezza che ha deciso di fermarli all'uscita. Sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia che hanno a identificato i giovanissimi e li hanno denunciati per tentato furto. Nel gruppo c'erano tre minorenni, tra cui un 15enne. I giovani, dopo essere entrati nel camerino, sono usciti in modo sospetto e sono stati controllati. Tra di loro anche tre ragazze.