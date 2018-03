Baby gang 'assalta' il Simply di via Verdi: tre denunce per furto

Sono entrati all'interno del supermercato Simply di via Verdi in gruppo: prima alle 11 e poi alle 15. Erano in dieci, sette ragazzi e tre ragazze: alcuni di loro erano minorenni, il più giovane aveva sedici anni, il piiù 'vecchio' ne aveva ventidue. Durante la prima visita non hanno comprato nulla: sono usciti senza fare acquisti. Nel pomeriggio sono tornati ed il proprietario, che era insospettito da alcuni giovani che aveva già incontrato e che pensava potessero rubare, ha chiamato i carabinieri. I giovanissimi si sono mosso all'interno del market e, poco dopo, stavano per uscire, pagando questa volta alcuni prodotti alla cassa. Una volta aldilà delle casse però il titolare e i militari hanno chiesto ai giovani di mostrare il contenuto delle tasche e degli zainetti: dalla perquisizione hanno trovato alcuni prodotti non pagati: cinque confezioni di kinder fetta al latte, birra, cioccolata e red bull. I minorenni sono stati riconsegnati ai genitori, che vivono in provincia di Parma mentre tre maggiorenni sono stati fermati e denunciati per furto in concorso. Uno di loro ha inveito contro i carabinieri e si è opposto al tentativo dei militari di portarlo in Caserma.