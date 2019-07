Baby gang in via Cavour, accerchiano e rapinano due minorenni: denunciati 17enne e 14enne

Hanno prima accerchiato e poi rapinato due minorenni in via Cavour, tutto per rubargli 15 euro. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro a Parma. I due ragazzi hanno chiamato i poliziotti che si sono recati sul posto con due Volanti: appena arrivati sono riusciti a bloccare ed identificare i due ragazzi autori della rapina, un 17enne marocchino, con alcuni precedenti e un 14enne italiano di origine albanese, incensurato.