Baby gang in via Doberdò: ragazzini lanciano sassi contro le case

Senza un motivo apparente, forse per noia o per superare qualche 'prova' hanno iniziato a lanciare alcuni sassi contro le abitazioni di via Doberdò a Parma. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 9 dicembre: erano da poco passate le ore 20 quando alcuni residenti, sentendo alcuni rumori strani, si sono affacciati alle finestre delle proprie abitazioni ed hanno visto un gruppetto di ragazzini intenti a lanciare le pietre contro alcune case. Hanno subito chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto in pochi minuti: all'arrivo dei militari però i ragazzini, probabilmente minorenni, erano già scappato ed aevano fatto perdere le tracce. I carabinieri hanno ascoltato i racconti dei residenti: è probabile che quello di ieri sera non sia un episodio singolo. Le indagini sono in corso.