Aggredito e pestato a sangue dalla baby gang davanti al Battistero: 20enne in ospedale

Lo hanno circondato, proprio davanti al Battistero, tentando di rapinarlo, per impossessarsi dei soldi che aveva in tasca. Nuovo episodio, questa volta con tanto di violenza fisica contro le persone, delle baby gang in centro storico. Dopo la sua fuga all'interno di un negozio lo hanno raggiunto e lo hanno preso a pugni.

Paura in centro storico venerdì 14 giugno, verso le ore 21. Un giovane italiano di 20 anni è stato infatti avvicinato da un gruppetto di ragazzi, alcuni dei tanti che si ritrovano proprio in piazza Duomo, davanti al Battistero. Uno di loro, un 19enne italiano di origine marocchina, gli ha chiesto la consegna dei soldi che aveva in tasca e lo ha strattonato.

Il giovane è riuscito a scappare e si è rifugiato all'interno di un negozio. A questo punto però il gruppetto lo ha raggiunto: il ragazzo è stato preso a pugni dal 19enne, che è conosciuto dalle forze dell'ordine e non è nuovo ad episodi di violenza. Il titolare dell'attività commerciale ha chiamato la polizia: in pochi attimi sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti che hanno inseguito il gruppetto di ragazzini violenti. Sono riusciti a fermare il 19enne, autore dell'aggressione e lo hanno arrestato: ora si trova in carcere con l'accusa di rapina aggravata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.